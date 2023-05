Il principe George ha chiesto a Carlo dei cambiamenti per non essere preso in giro

Moglie del Lord in Waiting del re e madre di Oliver, uno dei paggi insieme alin occasione dell' incoronazione di re Carlo , durante le celebrazioni Rose è rimasta in disparte, ma non ...... le immagini dei nipotie Charlotte nei panni di paggetto e damigella della sposa sono ... che in passato avevano ipotizzato un suo flirt con ilHarry. Tuttavia, la sua vita privata ...Altre storie di Vanity Fair che ti possono interessare Kate Middleton svela il tenero (e buffo) soprannome delLouis Il, che ha convinto nonno Carlo a cambiare la divisa dei ...

Il principe George ha ricoperto in modo impeccabile il ruolo di paggio d’onore durante l’incoronazione di Carlo III ma in quanti sanno ...Chissà cosa deve aver pensato il principe George quando ha visto, prima dell’incoronazione del nonno Carlo, la divisa tradizionale dei paggetti. Che prevedeva, in origine, collant e pantaloncini. Il p ...