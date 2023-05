Il presidente ucraino Zelensky sbarca a Roma | cosa succederà nell' incontro con Mattarella?

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di venerdì 12 maggio 2023) La visita delsta suscitando molta attenzione, poiché è la prima dallo scoppio della guerra. Il primo appuntamento confermato è quello con Sergioal Quirinale, seguito da altri incontri con personalità importanti come Giorgia Meloni e Papa Francesco.ha inclusonel suo tour europeo, dopo aver visitato altre capitali come Washington, Londra e Berlino. Ci sono grandi aspettative per il primocone possibili incontri con il pontefice e altre autorità importanti. Intanto, cresce la tensione a Berlino per la fuga di notizie sulle questioni di sicurezza che ha messo in discussione la visita. Diparliamo in questo ...