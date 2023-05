Il portiere Bart Verbruggen ricercato dal Manchester United

Leggi su justcalcio

(Di venerdì 12 maggio 2023) Fa notizia quanto riportato poco fa sul web:dell’Anderlecht è stato identificato come un obiettivo estivo per ilcon il futuro di David de Gea incerto. Lo riferisce ilEvening News, secondo il qualeè il principale obiettivo numero 1 per sostituire lo spagnolo all’Old Trafford. De Gea, nonostante possieda ancora capacità di arresto del tiro d’élite, ha commesso alcuni errori in questa stagione, l’ultima domenica scorsa contro il West Ham quando ha lasciato che il tiro dalla distanza di Said Benrahma gli sfuggisse di mano e andasse in porta. Molti hanno chiesto la sostituzione del 32enne, con le sue prestazioni soggette a errori non in linea con il suo stipendio di £ 375.000 a settimana (per ...