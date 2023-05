Il Patriarca | dove vedere gli episodi in tv su Canale 5 e streaming

(Di venerdì 12 maggio 2023) IL. Da venerdì 14 aprile 2023 arriva su5 la fiction con protagonisti Claudio Amendola, Carmine Buschini, Primo Reggiani e Giulia Bevilacqua. Ecco di seguitole puntate in tv,e replica. Ilgliin tv su5 Le puntate della fiction Ilandranno in onda in prima serata su5 a partire dalle ore 21:15 circa. Sarà possibile seguire la diretta anche indal sito mediaset.it/5 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Il...

Dovrebbero essere presenti altre autorità della Chiesa locale tra cui ildi Lisbona, card. Si vedono le strutture di base per installare il palcoverrà sistemato l'altare, le strade e ...Quando evedere Il. La quinta puntata de Ilva in onda, come di consueto, nella prima serata del venerdì: l'appuntamento è per il 12 maggi o su Canale 5 . Così come le ...Ad accompagnare le degustazioni verrà allestita anche un'area gastronomicail pubblico potrà ...ha siglato un patto di amicizia per la valorizzazione del Parmigiano in abbinamento con il...

Le puntate de Il Patriarca in streaming: dove vederle gratis Mediaset Infinity

Il 12 maggio su Canale 5 un nuovo episodio de Il Patriarca, la fiction con protagonista Claudio Amendola: ecco tutte le anticipazioni di stasera.La vita di Lara è in pericolo e cerca aiuto dai Bandera. Nemo è braccato dalla polizia e nella faida di famiglia spunta un nuovo personaggio. Sono solo alcuni dei colpi di scena della quinta puntata d ...