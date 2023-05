Il passato oscuro di Marco Mengoni | Dai problemi di alimentazione al lavoro precario

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di venerdì 12 maggio 2023) Scopriamo insieme la storia di, uno dei cantanti più famosi in Italia e all'estero, noto per la sua bellissima voce e le sue doti canore. Ma prima di trionfare sul palco del Festival di Sanremo, cosa faceva? Scopriamo insieme la sua vita, le difficoltà affrontate e come è diventato una vera icona di stile e di bellezza, nonostante undifficile. Una storia di successo e di conquista dei propri sogni. Di cosa parliamo in questo articolo..., cantante famoso in Italia e all'estero Ha vinto il Festival di Sanremo con la canzone "Due Vite" Ha partecipato a X Factor nel 2009 Ha dovuto affrontare difficoltà a causa del suo aspetto fisico Ha provato altri lavori prima di diventare un cantante affermato La vita di...