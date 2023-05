Il Papa | Zelensky e l' incontro nel giorno della Madonna di Fatima la più geopolitica di tutte

Le anticipazioni su un possibile vertice traFrancesco e il presidente ucrainonel prossimo weekend sono cadute come un fulmine a ciel sereno. Ancora pochi giorni fa, quando il pontefice di ritorno dall'Ungheria aveva accennato ad ......00 Cremlino: "Nessuna notizia della mediazione del Vaticano" 12:52 Mosca: "Tuppe Kiev verso Soledar, attacco respinto" 11:37 Tass: "dalnon per l'iniziativa di pace" 11:34 Dodici Paesi ...12 mag 13:30a Roma, domani incontrerà ile Mattarella - VIDEO 12 mag 13:24 Londra, governo "amareggiato" per mancata apparizione diall'Eurovision Il governo britannico si è ...

"Per Zelensky è fondamentale portare il pontefice nel proprio campo, al fine di isolare la Russia. Per Francesco è cruciale arrivare ad un cessate il fuoco" ...Ancora non confermati da fonti ufficiali, ma molto probabili, gli incontri a Palazzo Chigi con la premier Meloni e in Vaticano con Francesco. In serata si sposterà in Germania: ricevuto a Berlino dal ...