Il Papa vede Meloni agli Stati generali della natalità | Servono politiche lungimiranti

(Di venerdì 12 maggio 2023) "La nascita dei figli è l'indicatore principale per misurare la speranza di un popolo": questo il messaggio diFrancesco, intervenuto in mattinata al forum degli "", in corso fra ieri e oggi a Roma. Il Santo Padre, accolto al suo ingresso da un lungo applauso e accompagnato alla poltrona dalla premier Giorgia, ha insistito sulla stretta relazione frae accoglienza: "Una comunità felice sviluppa naturalmente i desideri di generare, di integrare e di accogliere, mentre una società infelice si riduce a una somma di individui che cercano di difendere a tutti i costi quello che hanno". Sottolineando poi le maggiori difficoltà incontrate dalle giovani donne, "costrette al bivio tra carriera e maternità, oppure schiacciate dal ...