Il Papa | “Natalità e accoglienza due facce della stessa medaglia” Meloni | “Dire che la maternità non è in vendita non sia tabù”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 12 maggio 2023)Francesco e la presidente del Consiglio Giorgiainsieme in nomefamiglia. Agli Stati generaliil pontefice e la premier salgono insieme sul palco anche se i vocabolari – a ben vedere – sembrano un po’ diversi. Da una parte la capa del governo che insiste sugli argomenti più cari alla sua parte parte politica e ai suoi perni ideologici: “Vogliamo una nazione nella quale non sia unche lanon è in, che gli uteri non si affittano, che i figli non sono prodotti da banco che puoi scegliere sullo scaffale come al supermercato e magari restituire se poi il prodotto non corrisponde a quello che ti aspettavi. Vogliamo ripartire dal rispettodignità, dell’unicità ...