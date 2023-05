Il Papa | “Ho sgridato una donna | voleva benedicessi il cane” L’Oipa | “Chi benedice gli animali segue le orme di S Francesco”

(Di venerdì 12 maggio 2023)si è rifiutato di benedire une haunache glielo porgeva a tal fine in piazza San Pietro nel corso di un’udienza del mercoledì. E’ stato lo stesso Santo padre ha rivelaro oggi, in occasione degli Stati generali della natalità a Roma: “Non ho avuto pazienza e hola signora dicendole: ‘Tanti bambini hanno fame e lei col cagnolino…”. Benedire gli, la replica del: “Spiace che di nuovo il Pontefice prenda le distanze da esseri viventi, anche loro parte del Creato” Lo riferisce l’Organizzazione internazionale protezione(Oipa) che, ‘turbata’ da tale presa di posizione, tiene a rimarcare come il Pontefice non sia nuovo a questo genere di esternazioni che contrappongono i ...

se non fosse che il "bambino" era in realtà, come raccontato dal, "un cagnolino. Lì non ho avuto pazienza e hola signora : 'Signora, tanti bambini hanno fame e lei col cagnolino'.".

Il Papa ha raccontato l'accaduto durante gli Stati Generali della Natalità: “Non ho avuto pazienza e ho sgridato la signora”. Proteste degli animalisti ...Il Papa, nel suo intervento agli Stati generali della Natalità, ha raccontato due aneddoti, «due fotografie» le ha chiamate, di episodi accaduti «qui in piazza» San Pietro. «Due… Leggi ...