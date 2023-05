Il Papa denuncia una cultura 'nemica' della famiglia

Leggi su agi

(Di venerdì 12 maggio 2023) AGI -Francesco, nel suo intervento agli Stati GeneraliNatalità, ha evocato "unapoco amica, se non, centrata com'è sui bisogni del singolo, dove si reclamano continui diritti individuali e non si parla dei diritti" e ha lanciato un appello alla politica "perché è sotto gli occhi di tutti che il mercato libero, senza gli indispensabili correttivi, diventa selvaggio e produce situazioni e disuguaglianze sempre più gravi". "Le giovani generazioni crescono nella paura" "Ridare impulso alla natalità vuol dire riparare le forme di esclusione sociale che stanno colpendo i giovani e il loro futuro. Ed è un servizio per tutti: i figli non sono beni individuali, ma persone che contribuiscono alla ...