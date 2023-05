Il Napoli pensa di anticipare la festa del 4 giugno al 2 | e i tifosi dall' estero che hanno già prenotato?

Adesso pare che il presidente voglia spostare la festa delprogrammata per il 4 giugno. Festa per cui si sono mossi soprattutto i tifosi delfuori sede che hanno già prenotato voli, ...Attualmente in forze al, Giuntoli potrebbe essere sostituito da Pietro Accardi dell'Empoli. ... Siche la Juve possa offrire al giocatore un contratto di circa 5 milioni di euro all'anno ...E occhi all'asse con l'Udinese: ila Samardzic e soprattutto al gioiellino Pafundi. De Laurentiis farebbe follie per il 17enne compiuti il 14 marzo scorso. E c'è pure il coreano Kang in ...

Malfitano: 'Zielinski in partenza: il Napoli pensa a un sostituto importante' AreaNapoli.it

Termina 1-1 tra Juventus e Siviglia, nel match valido per l’andata delle semifinali di Europa League. I padroni di casa ci provano nel recupero e all’ultima palla la Juventus trova l’incredibile pareg ...Uno dei principali uomini mercato che caratterizzeranno la sessione estiva sarà sicuramente Armand Laurienté, autentica rivelazione di questo campionato. Le sue prestazioni con la maglia del Sassuolo ...