Il ministero della Cultura si costituisce parte civile contro gli attivisti di Ultima Generazione che hanno imbrattato il Senato

(Di venerdì 12 maggio 2023) Il governo italianoun gruppo di ventenni in un’aula di tribunale, a processo per aver macchiato con vernice lavabile una facciata di Palazzo Madama: il, retto da Gennaro Sangiuliano, si costituiràper l’imbrattamento dell’edificio delfatto da Davide, 24 anni, Laura, 27, e Alessandro, 21, trediaccusati di danneggiamento aggravato in concorso. Lo apprende il quotidiano Domani, che ricorda come anche l’istituzione presieduta da Ignazio La Russa chiederà i danni al gruppo ambientalista. Il Movimento 5 Stelle ha provato a frenare l’iniziativa: “Noi siamo gli unici a esserci opposti alla costituzione di...

Come fanno sapere ildell'Interno, il Dipartimento per la Trasformazione Digitale e il Poligrafico e Zecca dello Stato Italiano, tutti i cittadini in possessoCie potranno, infatti, ...Lo ha riferito il portavoce deldegli Esteri Wang Wenbin, aggiungendo che lo scopo dell'... Francia, Germania e Russia per comunicare con tutte le parti sulla soluzione politicacrisi ...... tema in agenda del G7 finanziario in corso a Niigata e in quello dei leaderprossima ... ha detto il portavoce deldegli Esteri Wang Wenbin, chiedendo la fine dei "circoli ristretti ed ...

Il ministero della Cultura si costituirà parte civile al processo contro Ultima generazione Domani

Entra nel vivo la “ battaglia di Aiav – Associazione Italiana Agenti di Viaggio facente capo a Cna – per tutelare il turismo organizzato nei confronti di Ryanair, vettore low-cost le cui condotte sono ...Antonia Ricci, direttrice generale dell'Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie di Padova, è stata nominata presidente dell'Associazione istituti zooprofilattici sperimentali (Aizs), la re ...