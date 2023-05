Il matrimonio segreto di Marco Burato dei Tre Denari | La verità sul suo amore a Reazione a Catena

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di venerdì 12 maggio 2023) Scopri la sorprendente storia d'nata sotto i riflettori di "", il popolare game show di Rai1. Leggi come, uno dei concorrenti più amati, ha incontrato la sua futura sposa proprio durante la trasmissione, battendo ogni voce di una sua partecipazione a "Uomini e Donne". Scopri anche come il trio di campioni ha conquistato il pubblico e vinto un montepremi record di ben 400mila euro. Non perderti la "Road to wedding" die Rachele! Di cosa parliamo in questo articolo... Trionfo dei "" a "" nel 2017convola a nozze con la sua fidanzata incontrata durante il programma Il trio conquista un montepremi di 400mila euroriscuote ...