Il massacro tra Omega e Moxley | il ritorno di Miro e non solo | ecco il commento di All About Elite!

Leggi su zonawrestling

(Di venerdì 12 maggio 2023) La AEW ha fatto tappa a Detroit in occasione dell’ultimo episodio di Dynamite, lo show in questione è stato uno dei migliori dell’intera annata. La puntata è stata caratterizzato da grandi match e sorprese come i ritorni di Thunder Rosa eche saranno funzionali al lancio dello show Collision. Il tutto è stato coronato dal monumentale main event all’interno della gabbia d’acciaio tra Kennye Jon, al termine di tale incontro è stato inscenato il tradimento shock di Don Callis ai danni del Cleaner. La puntata di AllElite Come ogni giovedì alle ore 18.30, Massimo Del Prete e Paolo Ascolese di Zona Wrestling hanno avuto modo di commentare Dynamite in quel di AllElite. Vi ricordiamo che la trasmissione dedicata all’analisi di Dynamite va in onda su Open Wrestling ...