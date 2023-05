Il manifesto dell’Italia digitale e il Pnrr da non perdere Parla Razzante

(Di venerdì 12 maggio 2023) Avere una pubblica amministrazione e un sistema produttivo più digitali è una chimera? Si può sfruttare la levaper allineare il sistema Paese alle esigenze attuali? Ruben, docente di diritto dell’informazione, giornalista e saggista, ha provato a dare una risposta a questi temi raccogliendo in un saggio autorevoli contributi. Proprio oggi è approdato nelle librerie “I (social) media che vorrei. Innovazione tecnologica. Igiene, tutela dei diritti” (Franco Angeli) e Formiche.net hato con il curatore del volume per approfondirne alcuni dei tratti più pregnanti. Professor, lei definisce il saggio che ha curato un “per l’Italia”. Che cosa intende dire? Questo saggio è la naturale prosecuzione di due miei ...

... il Festival di OxfamCreiamo un futuro di uguaglianza, ... Eugenio Giani - ildi Oxfam Per un futuro di uguaglianza ...richiama la necessità di ridefinire il funzionamento'economia,...Non si infanga la storia di un partito con un. I fatti ... I fatti sono sotto gli occhi di tutti: Forzaè stato un ...Grasso ebbe a dire che se ci fosse stato da assegnare l'oscar'...edizioni siamo orgogliosi di presentare il nuovo libro'... come mai finora in, nelle interiorità più intime di quell'... "50 anni di guerra al salario" è il primo veroconcreto per ...