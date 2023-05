Il maltempo non si arresta |  ancora pioggia nel weekend

Leggi su agi

(Di venerdì 12 maggio 2023) AGI - Secondodi maggio all'insegna della instabilità, con molte nuvole associate a piogge e temporali sparsi soprattutto al Centro-Nord. Ma anche per l'inizio della prossima settimana si annuncia una fase perturbata, con un minimo di bassa pressione in approfondimento tra lunedì e martedì ediffuso. Sono le previsioni del Centro meteo italiano, secondo cui "non si vede al momento una fase stabile significativa almeno fino al termine della seconda decade di maggio". Previsioni meteo per oggi: AL NORD Al mattino tempo instabile con piogge e acquazzoni sparsi, neve sulle Alpi oltre i 1600-1800 metri. Al pomeriggio instabilità in aumento con acquazzoni e temporali sparsi su tutte le regioni, quota neve in lieve rialzo. In serata si rinnovano condizioni di tempo instabile con cieli nuvolosi e piogge sparse, più asciutto sulla Romagna. ...