Il governatore Rocca | ' Accorceremo i tempi grazie al centralino unico'

(Di venerdì 12 maggio 2023), come si risolve il problema delle liste d'attesa in Lazio? 'Tutte le visite specialistiche e diagnostiche dovranno essere contenute neldella Regione. Non soltanto ...

, come si risolve il problema delle liste d'attesa in Lazio 'Tutte le visite specialistiche e diagnostiche dovranno essere contenute nel centralino unico della Regione. Non soltanto ...... 'abbiamo scritto alregionale Francescoper metterci seduti al tavolo, nel rispetto di tutte le norme, per verificare quali deroghe attuare per venire incontro ai cittadini . Le ...Convocata in fretta e furia: subito dopo avere avuto tra le mani l'impegno scritto delFrancescoad investire su Oncologia e sulla riapertura del Punto di Primo Intervento nello ...

Elezioni, il Governatore del Lazio Rocca in visita a Latina LatinaCorriere

Governatore Rocca, come si risolve il problema delle liste d’attesa in Lazio «Tutte le visite specialistiche e diagnostiche dovranno essere contenute nel centralino unico ...Se qualcuno si aspetta un cambio di passo alla Regione Lazio con il neo presidente Francesco Rocca, probabilmente si dovrà richiedere. In queste ore, trapela l’ipotesi di un contratto tra l’ente regio ...