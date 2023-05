Il futuro del vino toscano

Leggi su panorama

(Di venerdì 12 maggio 2023) Quale è ilper il? Ne parlo con il prof Andrea Mazzoni insegnate di generazioni di enologi, consulente enologo, appassionato della sua terra, ma soprattutto pensatore di larghe vendute. Da cosa deriva questa ampiezza di vedute? Non certo da un fattore genetico quanto da un fattore fortuito. Ho avuto la fortuna di avere dei familiari di larghissime vedute, da mio padre a mia zia, che mi hanno permesso di allargare gli orizzonti, fino ai miei più grandi insegnanti che ho incontrato sulla mia strada, dall’Ing Danilo Rupi di Arezzo al Prof Carlo Miconi di Conegliano Veneto, per poi confrontarmi con dei grandissimi professionisti che sono stati dei maestri come Rivella e Tachis Quindi la formazione è importante? La formazione è fondamentale perché permette di acquisire quegli strumenti che consentono di operare secondo ...