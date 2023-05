Il fenomeno del climate quitting è concreto e preoccupa i datori di lavoro

Leggi su linkiesta

(Di venerdì 12 maggio 2023) Catherine Cleary, impiegata nella ristorazione, si è licenziata dopo aver letto nel rapporto dell’Ipcc (Intergovernmental panel onchange) del 2018 di come il mondo potrebbe cambiare se la sua temperatura dovesse aumentare di 1,5 gradi centigradi. Justin Kennedy ha abbandonato la sua lunga carriera da avvocato per le compagnie petrolifere dopo aver letto che per raggiungere gli obiettivi climatici è indispensabile non realizzare più nuovi progetti incentrati sul fossile. Ci sono decine di motivi per cui si decide di rifiutare un’offerta dio di lasciare un impiego. Stipendio inadeguato, eccesso di straordinari, insoddisfazione generale e voglia di cambiare. Oppure semplicemente perché in quell’azienda non ci si rivede: non fa abbastanza per l’ambiente e non ha rispetto dei valori sociali fondamentali. Proprio come è accaduto ai ...