Il consiglio comunale festeggia lo scudetto con una torta | il sindaco Manfredi juventino canta il coro da stadio

(Di venerdì 12 maggio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoIllodel Napoli con una, e ilsi fa trascinare in un coro da stadio. Il siparietto è andato in scena in una pausa dei lavori. A mezzogiorno, l’aula semivuota ha interrotto la seduta, per il previsto happening gastro-calcistico. L’attigua buvette si è magicamente riempita di folla. A promuovere l’iniziativa, l’ufficio di presidenza del, su proposta della vicepresidente Flavia Sorrentino. Al centro della sala il maestro Sabatino Sirica, pasticciere di San Giorgio a Cremano. Ha omaggiato ilcon la, raffigurante un tricolore con il numero 3. Sul posto è stato chiamato il...

"In vista delle imminenti elezioni per l'elezione del sindaco e il rinnovo del, vorremmo chiedere a tutti i candidati di impegnarsi per affrontare le tante povertà esistenti", ...Da presidente deldi Varese sottolineo l'importanza di questa pista per la città come elemento di collegamento con l'università". C'è una nuova Bandiera Blu sul Lago Maggiore, ...... nel quartiere di santa Rita, è stata scoperta questa mattina durante una cerimonia cui hanno partecipato: la vicesindaca Michela Favaro, il vicepresidente delDomenico Garcea, l'...

A Torino il crocifisso in Consiglio comunale fa litigare tutti: "Toglietelo", "No, è simbolo di pace" La Repubblica

Delibera approvata in Consiglio comunale. Si passerà dallo 0,8% del 2022 allo 0,938% nel 2023, poi ritocchi fino all'1,338% nel 2031. Il sindaco Lagalla: "Gettito minore di quasi 160 milioni nel decen ...Attraverso le elezioni amministrative, i cittadini eleggono i sindaci e i consiglieri comunali. Tutto quello che c'è da sapere prima di andare ai seggi ...