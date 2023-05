Il cliente online ora può far saltare una banca

Leggi su panorama

(Di venerdì 12 maggio 2023) I recenti fallimenti di istituti americani e la vicenda di Credit Suisse insegna che, oltre ai problemi di gestione interna, il settore del credito deve fare i conti con la velocità imposta dal digitale. E tre: dopo i fallimenti di Silicon Valley Bank e Signature Bank un’altraamericana, la First Republic di San Francisco, 14esima per dimensioni negli Usa, è stata travolta dalla fuga dei depositi ed è arrivata al capolinea. Dall’altra parte dell’Atlantico il Credit Suisse è finito in crisi e ha dovuto buttare nella spazzatura 167 anni di storia, finendo tra le braccia della rivale Ubs. E mentre le autorità di controllo recitano il solito mea culpa, sullo sfondo la Deutsche Bank resta un’osservata speciale da parte degli analisti, non del tutto convinti sul suo piano di risanamento. Memori della tempesta che ha devastato i mercati finanziari nel 2008, i ...