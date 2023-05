Il cielo | le mani la terra | un patrimonio culturale millenario nel DNA dei contadini che ancora resiste

Leggi su laprimapagina

(Di venerdì 12 maggio 2023) L’associazione deidi Maierato (ACM), nel territorio del Vibonese, con il suo presidente Vincenzo Griffo, incontrerà gli studenti dell’Ipseoa “E. Gagliardi” per raccontare la loro esperienza e il grandedi valori e di saperi di una millenaria tradizione checonserva questa civiltà. L’incontro si svolgerà sabato dalle ore 10 nella sede dell’istituto, Aula Magna. A relazionare ci sarà il prof. Antonio Pugliese (già docente Ordinario all’Università degli Studi di Messina), autore del libro “La civiltà contadina in Calabria” Sabato 13 dalle ore 10 nella sede dell’Ipseoa “E. Gagliardi” (Aula Magna) ci sarà un evento senza precedenti: l’Associazionedi Maierato (ACM) incontrerà gli studenti per raccontare il loro mondo, la storia che portano nel loro DNA, il rapporto con la ...