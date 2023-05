Il catasto solare Enea per valutare il potenziale fotovoltaico degli edifici

Questo '' è stato realizzato attraverso mappe 3D delle città che mettono in evidenza il verde urbano e la geometria degli edifici, identificando la reale 'area tetto' disponibile per l'......sottolinea che l'app può fornire supporto alle amministrazioni pubbliche impegnate nel progetto di transizione energetica in quanto consente di realizzare un vero e propriocon mappe ...Questo "" è stato realizzato attraverso mappe 3D delle città che mettono in evidenza il verde urbano e la geometria degli edifici, identificando la reale "area tetto" disponibile per l'...

I ricercatori del Centro ENEA di Portici (Città metropolitana di Napoli), hanno messo a punto – in collaborazione con l’Università di Napoli Federico II – ...Sebbene per la transizione ecologica del Paese non si possa prescindere dall’istallazione di grandi impianti fotovoltaici a terra (utility scale), occorre ...