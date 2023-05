Il capo della Wagner Prigozhin «sta disturbando seriamente il Cremlino» E lui invita Shoigu a Bakhmut

Leggi su open.online

(Di venerdì 12 maggio 2023) IlYevgenystarebbe «i vertici» di Mosca. A dirlo è il think-tank statunitense Institute for the study of war nel suo ultimo aggiornamento sulla situazione in Ucraina, confermando di fatto l’indiscrezione del sito indipendente russo Meduza che nei giorni scorsi aveva sottolineato come il leader del gruppo paramilitareFederazione russa starebbe superando «una linea rossa». Secondo le fonti (anonime) del, citate da Isw, l’escalation delle dichiarazioni diè probabilmente il risultatosua incapacità di rispettare una scadenza non specificata per la cattura di. Il mercenario starebbe, infatti, incolpando le unità ...