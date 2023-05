Il Boss tra noi!

Leggi su iodonna

(Di venerdì 12 maggio 2023) Chi è cresciuto con Born To Run o guardando il videoclip di Dancing in The Dark non lo ha mai abbandonato: Bruce Springsteen, soprattutto per chi aveva quindici anni negli anni 80, resta il leggendario. Era da sette anni che non si esibiva in concerto in Italia con la The E Street Band. L’attesa è finita. Bruce Springsteen Leggi anche › Chris Martin a dieta come Bruce Springsteen: un pasto al giorno per essere in forma come il› Bruce Springsteen riceve la medaglia delle arti dal Presidente Biden › Bruce Springsteen, raccolte oltre 43.000 firme per spostare il concerto in programma a Ferrara ...