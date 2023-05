Il Barcellona potrà giocare la Champions League 2023-24 Mundo Deportivo

(Di venerdì 12 maggio 2023) Martedì 9 maggio ilha ottenuto l’ufficialità per poterlail prossimo anno. Dopo aver esaminato la documentazione, è stato deciso di concedere all’unanimità la licenza Uefa. Come già annunciato in precedenza da, ildoveva ottenere l’ufficialità il 15 maggio, ma il Comitato di prima istanza della Licenza Uefa della Royal Spanish Football Federation ha anticipato la decisione. La squadra di Xavi si è già qualificata per la Supercoppa spagnola del prossimo anno e domenica, con una vittoria contro l’Espanyol, festeggerebbe la vittoria del campionato che manca dal 2018-19; questo sarebbe il primo campionato vinto per i blaugrana senza Leo Messi. Ora ilha l’ufficialità che ...

Siinvece raggiungereda Venezia a partire da 23,99 euro (volo di sola andata) esattamente il 9 settembre in tariffa basic. A tale prezzo, però, sono rimasti solo 3 biglietti, la ...... The Rising, Thunder Road, Born In The USA, Born To Run, sono solo alcuni degli inni generazionali con i quali Springsteen e la E Street Band hanno fatto sognare gli spettatori accorsi a, ......con i quali Springsteen e la E Street Band hanno fatto sognare gli spettatori accorsi a, ... Una volta entrati in quest'area non sipiù uscire dal Parco. Alle ore 14.00 ci sarà l'...