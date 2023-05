Il 94enne che ha salvato una donna da uno stupro a Milano | «Ho usato una scacciacani | per fortuna non se ne è accorto»

Leggi su open.online

(Di venerdì 12 maggio 2023) Ieri aun uomo di 23 anni originario del Gambia è stato arrestato con l’accusa di violenza sessuale. Poco dopo le 18 la, dopo essere rientrata in casa nella sua abitazione nei pressi di via Washington, nella zona Ovest del capoluogo lombardo, è stata assalita dal 23enne che l’ha costretta a farlo entrare in casa. Ma un vicino di 94 anni ha sentito le urla ed è intervenuto con una pistola. L’uomo, che si chiama Bruno, ha tenuto la pistola puntata sull’aggressore fino all’arrivo delle forze dell’ordine. E oggi in un’intervista al Corriere della Sera spiega cosa è successo: «Ho sentito gridare la signora, sono uscito e l’ho vista seduta per terra sul pianerottolo vicino alla porta, disperata, con la faccia insanguinata che ripeteva “È ancora dentro, è ancora dentro”. Mentre arrivavano altri inquilini, la signora ...