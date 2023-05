IBERMEDIA NEXT | presentata la nuova linea di sovvenzioni per progetti di animazione ai Quirino Awards

Leggi su movieplayer

(Di venerdì 12 maggio 2023) Al via le richieste per ladiperdidigitalenell'ambito dei. L'iniziativa, nell'ambito del Programmae finanziata dai fondiGenerationEU, proponefino a 150.000 euro e un programma di affiancamento del valore massimo di 95.000 euro. Questadiconcerne l'digitale o i film in live-action con un'elevata percentuale di. Oggi, venerdì 12 maggio, inizia a decorrere il termine del bando ...