Iannone FdI | “De Luca attacca per nascondere i suoi fallimenti”

(Di venerdì 12 maggio 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto“Il governatore campano continua adre il governo nazionale perconclamati da tutte le classifiche pubblicate da organismi indipendenti. Se il Ministero della salute è dormiente, come lui afferma, allora nel suo caso dovremmo parlare di morte clinica. Depromette lo svuotamento delle liste d’attesa della sanità campana per fine anno. Peccato che qualche mese fa aveva promesso che si sarebbero svuotate entro questa estate. È evidente che Deha un futuro alle spalle e le sue promesse sono meno di quelle di un marinaio. Dovrebbe avere solo la decenza di tacere e lavorare; invece preferisce blaterare attraverso telemonologhi”. Lo dichiara il senatore di Fratelli d’Italia, Antonio, ...

Lo dichiara il senatore di Fratelli d'Italia Antonio, commissario regionale del partito in Campania.

Campania, Iannone (FdI): governatore De Luca clinicamente morto Agenzia askanews

"De Luca promette lo svuotamento delle liste d'attesa della sanità campana per fine anno. Peccato che qualche mese fa aveva promesso che si sarebbero svuotate ...L’ennesimo record negativo per la Campania ha visto la regione meridionale italiana segnare il più basso livello di soddisfazione dei cittadini per le condizioni di vita, come confermato dai dati Ista ...