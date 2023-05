I viaggi e le vacanze degli italiani | solo il 2 | 5% va fuori dall’Europa aggiornamento 12 MAGGIO

(Di venerdì 12 maggio 2023) Ultime notiziedall’Italia nel 2022 sono andati meno di un vacanziere su 5, il 19,7% (12dall’Italia nel 2022 sono andati meno di un vacanziere su 5, il 19,7%. Forse la cosa non stupirà, visto siamo uno dei Paesi preferiti dai turisti di tutto il mondo e che, quindi, le mete suggestive non mancano, ma le cifre riguardanti iall’estero per vacanzasono veramente basse. Secondo Istat nel 2022il 19,7% di chi si è concesso un periodo di villeggiatura l’ha trascorsodal Belpaese, eil 2,5%. Il 13,2% è andato in qualche Paese della UE, il 4% in Stati europei ma non facenti parte dell’Unione, ...

Ed ecco che tra, scatti fotografici e partite, Francesco e Noemi si sono mostrati pian piano ... Entrambi con i rispettivi figli sono sempre più legati e non sono mancateda sogno in giro ...Il prezzo dei servizi, come ristoranti,, deve ancora decelerare dopo essere balzato del 5,2% ad aprile. Per la prima volta da molti anni, gli investitori hanno recentemente iniziato ...La voglia disi fa sempre più forte , man mano che ci avviciniamo all' estate . Iniziamo a prenotare i prossimi, a cercare gli itinerari migliori e a riguardare le foto del mare , e ...

Andorra: la vacanza che non ti aspetti, tra riserve naturali, sport e glamping con vista. Sui Pirenei DOVE Viaggi

Rafting, kayak, trekking, dalla Bosnia al Marocco, dalla Slovenia alla Croazia: unico requisito la voglia di partire per un viaggio autentico, vivere un’esperienza outdoor ricca di adrenalina ed esplo ...Oltre 142 milioni di presenze tra pernottamenti in strutture ricettive e alloggi in abitazioni private. (ANSA) ...