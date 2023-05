I ragazzi in tenda provano | mattoncino dopo mattoncino | a costruire quella casa che oggi non hanno

Sì, oggi vi parlo da questa: questache è diventata il simbolo della protesta di migliaia di". Si è aperta così la puntata di ieri de L'aria che tira , in onda su La7; Myrta ...... che il 4 maggio scorso aveva montato per prima unadavanti al Politecnico di Milano per ... Studiare sta diventando un lusso, sostengono iaccampati davanti agli atenei, perché se si ...Si parla degli studenti che protestano in, appunto, contro il caro - affitti. E il tema ... la piddina che aveva appena sostenuto a piena voce le protesta dei- campeggiatori. 'No... ...

Schlein contestata dai ragazzi in tenda: Pd non può rifarsi la faccia ... Fanpage.it

Ammainate le bandiere di parte, serve un cambio di passo o ci ritroveremo presto, ancor più di adesso, in uno stato di desertificazione culturale, ...Le tende nel giardino della facoltà di Porta di Massa della Federico II: scatta anche a Napoli la protesta degli studenti denunciano l'enorme aumento degli affitti in una Napoli che è piena di turisti ...