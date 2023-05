I programmi in tv oggi | 12 maggio 2023 | film e intrattenimento

(Di venerdì 12 maggio 2023) Su Rai Uno I migliori anni, su Canale 5 un nuovo episodio de Il Patriarca. Guida aiTv della serata del 12Cosa ci propone la programmazione televisiva di venerdì 12? Per permettervi una consultazione più ordinata abbiamo pensato di dividere iin sezioni tematiche e di mettere per ogni/telela relativa trama e per ogni rubrica di attualità il contenuto della puntata. Di seguito il planning con la programmazione serale dei principali canali tv in chiaro e non.Su Rai 4 dalle 21.21. Man On Fire – Il fuoco della vendetta. L’ex agente della C.I.A. John Creasy è un uomo burbero, alcolizzato, tormentato dai sensi di colpa. Il suo vecchio amico Paul gli propone un lavoro di guardia ...

Monica Maggioni ,direttrice del Tg1, avrà il coordinamento editoriale e forse un programma in ... Veleggiano versoin prima serata conduttrici come Laura Tecce e Monica Setta , ...Siete alla ricerca di una soluzione conveniente per poter sfruttare tutti iprincipali del sistema Microsoft su più dispositivi In tal caso vi segnaliamo l'ottima ...scontato del 42% ! ...Monica Maggioni ,direttrice del Tg1, avrà il coordinamento editoriale e forse un programma in ... Veleggiano versoin prima serata conduttrici come Laura Tecce e Monica Setta , ...

Stasera in tv: film, programmi e serie di oggi 11 maggio la Repubblica

Da venerdì 19 a domenica 21 maggio presso il Borgo Antico di Bornato, a Cazzago San Martino, è in programma la ventiquattresima edizione di Franciacorta in Fiore. Franciacorta in Fiore è una fiera ...Alcuni giorni fa è stata resa nota la notizia che la voce di Utsumi è stata ricreata attraverso un programma AI per essere usata in una serie di audiolibri in vendita nell’arcipelago. Si è passati, ...