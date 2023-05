“I Migliori Anni” tutti gli ospiti del 12 maggio

Leggi su metropolitanmagazine

(Di venerdì 12 maggio 2023) Dopo essersi confermato leader del prime time anche una settimana fa, è tutto pronto all’interno degli studi televisivi “Fabrizio Frizzi” di Roma per la terza puntata de “I”, il varietà di Rai1 condotto da Carlo Conti, realizzato dalla direzione Intrattenimento Prime Time Rai in collaborazione con Endemol Shine Italy: l’appuntamento è stasera 12, in diretta dalle ore 21.25. Anche questa nona edizione ha sùbito conseguito grandi consensi da parte di critica e pubblico, ottenendo ottimi riscontri anche dai vari canali social, novità del programma. Insomma, la formula de “I”, con un viaggio nella memoria degli ultimi 40tra musica, televisione, mode, fatti e oggetti dei tempi “di ieri”, si conferma vincente, per un programma che ha un grande ...