I Migliori Anni | gli ospiti della terza puntata dello show con Carlo Conti | stasera su Rai 1

Leggi su movieplayer

(Di venerdì 12 maggio 2023)12 maggio su Rai 1, in prima serata, torna Icondotto dae anticipazioniQuesta sera, 12 maggio, su Rai 1, in prima serata, va in onda lade I. Il varietà televisivo condotto dae trasmesso in diretta dagli studi Fabrizio Frizzi. Ecco glidel programma realizzato dalla direzione Intrattenimento Prime Time Rai in collaborazione con Endemol Shine Italy. Questa settimana sarà Marco Masini a commentare e cantare le sue canzoni più amate e più votate dai telespettatori nella esclusiva 'Hit Parade' del programma, ...