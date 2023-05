I giovani? meno impegno e più svaghi

Leggi su panorama

(Di venerdì 12 maggio 2023) Un recente studio indica cosa cerca la cosiddetta Generazione Z (fra 18 e 24 anni) nel mercato del lavoro: prima il reddito, poi il tempo libero. E solo in fondo, la stabilità. Un sondaggio interno al report Fragilitalia dal titolo IGenerazione Z e il lavoro ha fotografato aspirazioni e desideri della cosiddetta Generazione Z, cioè quelli compresi tra 18 e 24 anni. In estrema sintesi, la loro scala dei valori pone al primo posto la famiglia (con il 62 per cento, risultato ben più basso rispetto a una media nazionale del 78 per cento), seguita dall’amicizia (54 per cento, media nazionale 59) e dall’amore (50 per cento, media nazionale 63). Il lavoro occupa solo la sesta posizione con il 38 per cento (rispetto alla media nazionale del 49), preceduto dal divertimento (46 per cento). Non sorprendono i dati resi noti alcuni giorni fa da Confesercenti che il 36 per ...