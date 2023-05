I giorni del debito Gli Usa alla prova più difficile mentre il mondo trattiene il fiato

Leggi su formiche

(Di venerdì 12 maggio 2023) Un gioco di nervi, di quelli da non dormirci la notte. La strada verso un accordo tra Repubblicani e Democratici per l’innalzamento del tetto alamericano è ancora lunga. Da quando Joe Biden ha incontrato i membri del Congresso per discutere il nuovo debt ceiling, la missione non appare impossibile. Attualmente il limite massimo delprefissato è di 31 mila miliardi di dollari, una cifra record, ma che Washington è ormai sicuro di oltrepassare. Il tempo stringe: rimangono solo tre settimane prima che la Casa Bianca debba dichiarare default il primo giugno. Qualcuno, però, comincia a fare due conti. Gli Stati Uniti sono un sistema federale variopinto e ogni Stato ha suoi precisi equilibri economici e finanziari. Come a dire, chi rimetterebbe di più?Cnn, dove i due conti hanno cominciato a farli, non hanno dubbi. Un ...