I bonifici in tempo reale sono purtroppo ancora irrealistici

Leggi su linkiesta

(Di venerdì 12 maggio 2023) Poco costosi e in pochi secondi. La Commissione vuole rendere possibili i trasferimenti di denaro in, i cosiddetti «pagamenti istantanei» (Instant Payments), per i consumatori dell’Unione europea quale impostazione predefinita. Il Centres for European Policy Network (Cep) in una sua analisi accoglie con favore l’approccio volto a minimizzare i rischi di frode, ma respinge il progetto di legge nel suo complesso in quanto troppo invasivo ed irrealistico. I normalirichiedono almeno un giorno lavorativo, quelli inpochi secondi. Fino ad ora iinstati, per lo più, a pagamento. La Commissione vuole ora renderli gratuiti. «Si tratta di un intervento troppo radicale nel libero ...