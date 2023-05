Honda - ZR-V | e | Ny1 | CR-V | tre nuove Suv per il mercato europeo

Leggi su quattroruote

(Di venerdì 12 maggio 2023) L'ampliamento e l'elettrificazione della gammacontinuano a ritmo serrato. Dopo l'ingresso nell'offerta europea dei modelli Jazz, Civic e HR-V, ora sbarcano altre tre Suv, presentate in un colpo solo durante un evento tenutosi al centro R&D di Offenbach, in Germania. Si tratta delle ZR-V, e:Ny1, CR-V. La prima, che si colloca fra le attuali HR-V e CR-V, appartiene al segmento C, ed è giovane, stilosa e versatile. L'altra è una compatta full electric, seconda Bev del marchio giap a giungere nel Vecchio continente dopo la citycar e. La terza, invece, ripropone un grande classico della Casa di Tokyo: l'ammiraglia a ruote alte di taglia medio-grande, giunta alla sesta generazione. Tutti i modelli sono prodotti in Cina, dunque sarebbe lecito attendersi qualche ricaduta positiva in termini di prezzi, quando saranno resi noti i listini. La commercializzazione in ...