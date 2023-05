Hockey ghiaccio | Mondiali 2023 | la Finlandia cade contro gli Stati Unti nella prima giornata | bene il Canada

(Di venerdì 12 maggio 2023) Si è conclusa ladi gare ine Lettonia, Paesi che ospitano da oggi fino al 28 maggio i Campionatidisu. Quattro gli incontri disputati in questo day one, dove non sono mancate le soprese. La notizia più inaspettata è stata infatti il K.O della detentrice del titolo, lache, pronti-via, ha dovuto cedere il passo agliUniti per 1-4 nel girone A. Un match cominciato moltoper i nordici, abili ad aprire i conti con Hartkainen in power play, salvo poi subire il pareggio del nordamericani nel secondo periodo con Gauthier e un tris di goal nell’ultimo atto ad opera di O’ Connor e Tuch, quest’ultimo autore di una doppietta. Nello stesso raggruppamento ...

I grandi nomi sono quasi del tutto assenti dal Campionato mondiale di hockey su ghiaccio, che inizia oggi a Tampere e Riga. I padroni di casa e campioni in carica della Finlandia sono una delle due formazioni favorite. Invece di San Pietroburgo, come inizialmente ...Presente anche Mark Streit, ex campione di hockey su ghiaccio in Nhl e a Barlassina in rappresentanza di Norquain, uno dei principali partner dell'evento accanto ad Rf Celada ed Erg. Ad aggiudicarsi ...

Il Canada ha iniziato subito forte il proprio Mondiale, concedendosi un rotondo 6-0 sui padroni di casa della Lettonia e dimostrando già dalla prima uscita di essere non solo sulla carta, ma anche sul ...In vantaggio grazie ad Hartikainen, i campioni del mondo si fanno rimontare nella seconda metà della partita. Ai cechi, invece, il derby di Riga ...