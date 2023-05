Highlights Sinner-Kokkinakis | Internazionali d’Italia Roma 2023 VIDEO

Leggi su sportface

(Di venerdì 12 maggio 2023) Ildeglidel match tra Jannike Thanasi, match valevole per il secondo turno degliBNL, in corso di svolgimento al Foro Italico di. Partita dominata in lungo e in largo da parte del numero unoche in un’ora e diciotto minuti di gioco chiude il match con lo score finale di 6-1 6-4. Solo tre i punti persi al servizio da parte di Jannik. SportFace.