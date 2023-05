Highlights e gol Virtus Verona-Novara 3-0 | Playoff Serie C 2022 2023 VIDEO

(Di venerdì 12 maggio 2023) Ilcon glie i gol di, match valevole per il primo turno deidel campionato italiano di. La squadra di Luigi Fresco si è imposta sul 3-0 grazie alla doppietta di Fabbro e alla rete di Tronchin conquistando il passaggio al secondo turno dove sfiderà il Padova, vittorioso nella gara contro la Pergolettese. Di seguito gli. SportFace.

Gatti porta la speranza. Dopo ildi En - Nesyri per i spagnoli, arriva al 97 ' la risposta della Juve che , grazie al difensore bianconero , riesce a segnare l'importanteche permette agli uomini di Allegri di andare in Spagna con qualche certezza in più, decisivo l'assist di Pogba che realizza un'ottima sponda di testa al compagno. Rivivi il ...Rivivi ile le emozioni del ...Hammers sorpresi dall'AZ e costretti a inseguire. Poi arriva la rimonta. Guarda glidell'altra semifinale di Conference ...

Milan-Inter 0-2, gol e highlights della partita: le reti di Dzeko e Mkhitaryan in tre minuti e il palo di Tonali Corriere TV

All'Allianz Stadium gli uomini di Allegri riescono ad agguantare il pareggio allo scadere grazie alla rete di Gatti: rivivi le emozioni del match ...Eleven Sports - Palinsesto Telecronisti Serie C Playoff 1 Turno (anche su DAZN), L’attesa per i playoff è terminata, il Festival può finalmente prendere il via. Da giovedì 11 maggio scatta la corsa ve ...