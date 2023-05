Highlights e gol Picerno-Potenza 0-1 | primo turno playoff Serie C 2022 2023 VIDEO

(Di venerdì 12 maggio 2023) Glie i gol di, match valevole per ildeidel campionato italiano di. Avevano bisogno necessariamente di una vittoria gli ospiti per superare ile questa è arrivata. Un gol di Steffè a dieci minuti dalla fine consente aldi superare questoround dei. TABELLONE RISULTATI E MARCATORI SportFace.

...andata semifinale La cronaca di Fiorentina - Basilea () La Fiorentina si fa rimontare e al Franchi perde 2 - 1 l'andata della semifinale di Conference League contro il Basilea. Ilche ...Il suo punteggio include un(37,5 punti), due tiri in porta (10 punti), cinque palloni recuperati (12,5 punti) e una precisione di passaggio superiore al 90% (22,5 punti).: Milan - ...Nell'andata della semifinale di Champions League, l'Inter vince per 0 - 2 in casa del Milan. Decidono idi Dzeko e Mkhitaryan. Guarda il video con ...

Milan-Inter 0-2, gol e highlights della partita: le reti di Dzeko e Mkhitaryan in tre minuti e il palo di Tonali Corriere TV

Mediagol è un marchio registrato, tutti i diritti sono riservati. Vietata la riproduzione anche parziale. Copyright © 2020-2021 Mediagol.it La concessionaria ...Eleven Sports - Palinsesto Telecronisti Serie C Playoff 1 Turno (anche su DAZN), L’attesa per i playoff è terminata, il Festival può finalmente prendere il via. Da giovedì 11 maggio scatta la corsa ve ...