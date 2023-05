Highlights e gol Lazio-Lecce 2-2 | Serie A 2022 2023 VIDEO

Leggi su sportface

(Di venerdì 12 maggio 2023) Ilcon glie i gol di2-2, match valido per la trentacinquesima giornata di. All’Olimpico i biancocelesti la sbloccano con Immobile, ma a cavallo dell’intervallo una super doppietta di Oudin porta in vantaggio col clamoroso ribaltone i giallorossi. Finale intenso e ricco di mezze occasioni per la squadra di casa, nel recupero il gollonzo di Milinkovic-Savic. Di seguito ecco le immagini salienti. LE PAGELLE SportFace.