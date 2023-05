Helena Prestes | il messaggio speciale del suo team | “Vogliamo vederti così”

(Di venerdì 12 maggio 2023), ildella naufraga la invoglia a non mollare: ecco l’ultimo post social. Le dichiarazioni dello staffinizia a sentire il peso e ad incontrare le prime difficoltà in questa nuova avventura televisiva. Lo scorso 17 aprile è sbarcata in Honduras per intraprendere l’esperienza su L’Isola dei Famosi come concorrente ufficiale. Dopo aver affrontato alcuni alti e bassi la giovane modella prosegue la sua avventura con alcune difficoltà. Ieri pomeriggio ha affrontato un momento di sconforto a causa di alcuni litigi con i naufraghi. La naufraga durante lo sfogo ha avuto al suo fianco Corinne, sui social intanto è intervenuto lo staff. Leggi anche –> Isola 2023, Cecchi Paone, dopo l’abbandono, lancia una frecciatina al reality? Le dichiarazioni dello staff: ecco cosa è ...

Leggi Anche 'Isola dei famosi 2023', Cecchi Paone e Simone Antolini lasciano il reality Il lato debole diè una delle naufraghe più dure e forti dell'Isola dei Famosi, ma anche ...Sono ore difficili pera L' isola dei famosi . La modella brasiliana infatti non nasconde il fatto di essere decisamente provata dall'esperienza nel reality di Canale 5. La fame inizia a farsi sentire, e a ...Il confronto conSuccessivamente il naufrago si è voluto confrontare con la compagna di avventura. Nei giorni scorsi infatti Mazzoli si era reso protagonista di un ...

Helena Prestes in lacrime all'Isola dei Famosi: «Fatemi andare via». Il crollo in diretta e la denuncia: cosa leggo.it

Lo spirito dell'Isola testa la sincerità dei concorrenti, mettendo in palio una frittata Per i concorrenti più schietti c'è in palio una saporita frittata. A condurre il gioco della verità è Corinne C ...Sono ore difficili per Helena Prestes a L’isola dei famosi. La modella brasiliana infatti non nasconde il fatto di essere decisamente provata dall’esperienza nel reality di Canale 5.