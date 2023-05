Handanovic | nuova chance in Inter-Sassuolo? Non l’unico cambio in difesa – SM

Leggi su inter-news

(Di venerdì 12 maggio 2023) Testa subito adi campionato dopo la prima semifinale di andata vinta contro il Milan. Simone Inzaghi ragiona sui possibili cambi e, secondo Sportmediaset, a partire dalla porta. Ma non saràin. TURNOVER – Simone Inzaghi come di consueto, giocando ogni tre giorni, cambierà parecchio in vista die non solo per quanto riguarda l’attacco (vedi QUI). Le prima sostituzione avverrà tra i pali, dove dovrebbe trovare spazio Samircome contro Verona d Empoli. ndovrebbe riposare solo Alessandro Bastoni visto che Matteo Darmian dovrebbe scalare sulla linea di centrocampo per far rifiatare Denzel Dumfires: col recupero di Danilo D’Ambrosio e con Robin Gosens non ancora al ...