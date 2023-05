Guida agli eventi del weekend 12 -14 maggio

Leggi su ecodibergamo

(Di venerdì 12 maggio 2023) Rassegne cinematografiche e kermesse musicali prenderanno il via questo fine settimana in città. In provincia domenica terminerà «Treviglio Cavalli», mentre a Clusone si potrà ammirare la mostra dedicata al pittore Antonio Cifrondi. Tanti saranno gli appuntamenti in programma: ecco i nostri consigli