Guardiola contro l’Eurovision 2023

Leggi su sbircialanotizia

(Di venerdì 12 maggio 2023) Il City fa visita all'Everton ma domani non si può giocare a Liverpool PepSong Contest. La manifestazione canora più seguita al mondo ha fatto venire il mal di testa al tecnico del Manchester City e non per il volume della musica, ma perché il manager dei campioni d’Inghilterra ha dovuto modificare i programmi in vista del big match con il Real Madrid. La capolista della Premier League domenica affronterà una trasferta crucialel’Everton, che lotta per evitare la retrocessione, tre giorni prima di ospitare il Real Madrid nella gara di ritorno della semifinale di Champions League. Il manager del City avrebbe preferito che lo sdi Goodison Park si fosse giocato sabato ma a causa del, in programma domani nel ...