Gruppo di imprese bergamasche realizzerà la tramvia T2 della Valle Brembana

(Di venerdì 12 maggio 2023) Bergamo. Sarà il raggruppamento temporaneo d’(RTI) formato da Impresa Milesi geom. Sergio, G.C.F. Generale Costruzioni Ferroviarie, Skoda Transportation e Impresa Edile Stradale Artifoni a realizzare la progettazione esecutiva, il coordinamentosicurezza in fase di progettazione esecutiva, l’esecuzione dei lavori, la fornitura e l’attrezzaggio dei veicoliri per la realizzazionelinearia T2Bergamo-Villa d’Almè. L’affidamento è avvenuto oggi con deliberazione del CdA di TEB che ha formalmente aggiudicato la gara per un importo finale di 176.350.782,31 euro. Nelle prossime settimane sarà sottoscritto il contratto, dopodiché serviranno 5 mesi per la progettazione esecutiva a cui seguiranno i lavori, ...

... altrimenti il prezzo della miopia dei burocrati viene pagato da famiglie e". 'In Parlamento europeo, come LegaID, lavoreremo e ci batteremo affinché sia consentito l'uso dei ...L'agenzia di rating valuta positivamente l'Ipo e i risultati del, in particolare in relazione al rafforzamento finanziario complessivo e alla riduzione del debito. Il rating testimonia la ...I due contratti, commissionati da RFI (FS Italiane), sono inseriti nel PNRR. I lavori ... al cui servizio ledel settore mettono a disposizione una eccellenza tecnica e ingegneristica ...

Sace per le imprese italiane: cos'è, progetti e finanziamenti Partita Iva

Webuild, in consorzio con i gruppi Ghella e Pizzarotti, si aggiudica due nuovi contratti per complessivi 3,7 miliardi per lo sviluppo della mobilità ...Al Teatro Municipale di Piacenza, sua città natale, oggi l'Università Cattolica ha conferito la laurea honoris causa allo stilista e imprenditore «per la dimensione internazionale del marchio, per l'a ...