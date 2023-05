'Siamo contro ogni forma di razzismo, farò concome con Lukaku'. Il presidente della Federcalcio Gabrieleha ribadito l'impegno della Figc contro le discriminazioni, quindi in caso di entrata in squalifica e diffida in questa ...... Allegri utilizza uno slot per due cambi e oltre a Gatti lancia anche Milik per. I ... dal presidente dell'Uefa Ceferin a quello della Figc Gabrielee l'ex capitano giallorosso ......stanno macchiando il finale di stagioneIl presidente della FIGCha comunicato la sua volontà di trattare lo spinoso caso che ha riguardato l'attaccante serbo della Juventus, Dusan, ...

Gravina: “Vlahovic come Lukaku, pronto a togliergli il giallo” La Gazzetta dello Sport

Il presidente della Figc: “Siamo contro ogni forma di razzismo. C’è una competenza politica, etica e di civiltà della quale mi assumo la responsabilità” ...Dusan Vlahovic, sostituito nel bel mezzo del secondo tempo contro il Siviglia (semifinale di andata di Europa League) ha mostrato di non aver gradito la scelta di Massimiliano Allegri ...