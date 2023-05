Gp Le Mans | Bagnaia | “Qualche aggiustamento da fare ma ci siamo”

(Di venerdì 12 maggio 2023) “Questa mattina il mio passo è stato uno dei migliori e mi sono sentito subito a mio agio. Abbiamo provato subito il time attack, ma non ho trovato un buon feeling con la gomma posteriore. Abbiamo usato lo stesso pneumatico anche all’inizio del turno pomeridiano e abbiamo avutodifficoltà. Fortunatamente, cambiando gomma per l’ultimo time attack, tutto è tornato alla normalità e abbiamo capito quale fosse stato il problema”. Queste le parole del campione del mondo e leader della classifica del Mondiale di Motogp 2023, Francesco, dopo il nono posto ottenuto al termine delle due sessioni di libere al Gp di Francia. “In generale è stata comunque una giornata positiva. Abbiamo centrato l’obiettivo della top ten e anche il feeling con la moto è buono. Dobbiamo migliorare ancora un po’, ma direi che ci”, ha aggiunto il ...

Top - 10 risicata Francescoha concluso in decima posizione le PL1 e in nona le PL2 a Leguadagnando l'accesso diretto alla Q2 da quarto pilota Ducati alle spalle di Marco Bezzecchi (terzo), Jorge Martin (quarto) e ...Bezzecchi 'capitano' Ducati nel venerdì di LeMarco Bezzecchi è stato il miglior pilota Ducati al termine del venerdì di prove libere del ... Nono tempo per Francescoe decimo per Alex ...... rientrato in pista proprio a Leper il GP di Francia. Nelle prove libere della corsa francese è successo ancora, con Marquez in diverse occasioni a seguire la scia di. Cosa che stavolta ...

MotoGP, Miller domina anche le Fp2 a Le Mans. Bagnaia in Q2 al fotofinish Tuttosport

Il campione del mondo è soddisfatto per essere stato nei 10, anche se ha avuto molte difficoltà in questa giornata. A colpire è stato però un piccolo alterco con il 93 che ha provato in tutti i modi a ...“Gas a martello e via”, tutto è pronto per la tappa del Moto GP in Francia. In un tracciato storicamente ostico, il nostro Francesco Bagnaia continuerà la difesa del proprio Titolo Mondiale a bordo de ...